Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, beraberindeki heyetle birlikte İskilip’te bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında İskilip Kaymakamı Ramazan Bolat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile bir araya gelinerek, ilçede gerçekleştirilecek spor faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret heyetinde, Yurt Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin, İskilip İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu ve İskilip Öğrenci Yurdu Müdürü Fatma Kök yer aldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde, gençlerin sporla daha fazla buluşturulması, mevcut tesislerin verimli kullanımı ve yeni projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

İl Müdürü Demirkıran, sporu gençler arasında yaygınlaştırmak ve İskilip’in sportif altyapısını güçlendirmek adına kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaretlerin, İskilip’te spora yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında karşılıklı hediye takdimi yapıldı.