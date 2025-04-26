28 Haziran’da Çorum’un Bayat ilçesinde gerçekleşecek olan Karakucak Güreşleri öncesi Geleneksel Güreşler Çorum İl Temsilcisi Abbas Eker ve beraberindekiler Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile bir araya geldiler.

Karakucak güreşlerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan heyet, Ünlü ile güreşler öncesi istişare yaparak organizasyon hakkında bilgi aldılar. Uzun yıllar sonra Bayat’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karakucak güreşlerinde Kırkpınar’ın altın kemerli pehlivanları başta olmak üzere Türkiye’nin ünlü pehlivanlarının kol bağlayacağı belirtildi.

İl Temsilcisi Abbas Eker, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’ye ilgi ve alakası için teşekkür ederken, Bayat’ta ata sporumuzun fitilini ateşleyecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.