6 takımın katılımı ile düzenlenen turnuva sonunda Azmimilli İlkokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, Sakarya İlkokulu ikinci, Belediye İskilipspor takımı ise üçüncü oldu. İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Jandarma Komutanı Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu, Şehit Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya ve kardeşi İsmail Kaya'nın katıldığı törende dereceye giren takımlara kupaları verildi.



Editör: RIFAT KARA