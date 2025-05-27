Çorum amatör futbolunun köklü kulüplerinden İskilipspor, biten sezondaki sponsoru Hakkar A.Ş. ile yeni sezon için de anlaşma imzaladı.

Hakkar A.Ş. yönetim kurulu başkanı Hakan Karaslan ve İskilipspor adına başkan vekili ve aynı zamanda antrenör Galip Gül arasında yeni sezonu kapsayan anlaşmanın imzaları atıldı. İmza töreninde konuşan Hakan Karaslan, “Memleketimin takımı İskilipspor’a verdiğimiz ve vereceğimiz sponsorluk desteğini, geleceğe yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Desteğimizle İskilipspor’un hak ettiği yerlere gelmesi, gençlerin gelişimi ve yeni başarıların elde edilmesi açısından önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Galip Gül ise, “Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezon da bizlere yol arkadaşlığı yapan, Türkiye’nin önde gelen firmalarından Hakkar Anonim Şirketi'nin desteğiyle gücümüze güç kattık. Yapmış olduğumuz iş birliği sayesinde sporcularımız daha iyi imkânlarla ligde yer alacak ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek. Maddi ve manevi desteğini bizlerden esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Hakkar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Karaslan’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.