Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, İskilip-Tosya yolu ile ilgili çağrıda bulundu.

İskilip-Tosya karayoluna ilişkin bir açıklama yapan Bedii Onan bölgenin ulaşım ve ekonomik gelişimi açısından yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Bedii Onan, İskilip ilçesinde Çomu Çayı üzerindeki köprünün yoğun yağışlar nedeniyle zarar gördüğünü ve güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldığını hatırlattı. Kamuoyunun tepkisi üzerine kısa sürede servis köprüsünün yapılarak ulaşıma açıldığını belirten Bedii Onan, köprü sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Ancak asıl meselenin İskilip-Tosya Karayolu olduğunu dile getiren Onan, yıllardır gündemde olan yol projesinin hâlâ tamamlanamadığına dikkat çekti. Siyasi partilerin farklı açıklamalar yaptığına işaret eden Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, yolun yapımı konusunda net bir adım atılması gerektiğini söyledi.

Bölgede düzenlenen iftar programlarında milletvekillerinin yolun yapımına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu aktaran Onan, farklı partilerin projeyi sahiplenmeye çalıştığını ancak somut ilerleme beklediklerini kaydetti.

Yolun tamamlanmasının sadece ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da hızlandıracağını vurgulayan Onan, şu değerlendirmede bulundu: “İskilip-Tosya yolu, bölgenin Bolu ve Samsun bağlantısını güçlendirecek, ticareti canlandıracaktır. İlçemizin gelişmesi, yatırım alması ve Organize Sanayi Bölgesi’nin aktif hale gelmesi için bu yolun standartlara uygun şekilde yapılması şarttır.”

Bedii Onan, İskilip’in mevcutta Çorum ve Ankara bağlantılarının bulunduğunu ancak Tosya yolunun açılmasıyla alternatif ulaşım ağlarının genişleyeceğini ifade etti.

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Bedii Onan, yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, “Yol kalkınmanın ilk adımıdır. İskilip halkının uzun süredir beklediği bu hizmet geciktirilmemelidir” dedi.

