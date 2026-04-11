Çorum Filistin Platformu, Gazze başta olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ilişkin Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı. Düzenlenen programda İsrail’in Filistinlilere yönelik uygulamaları sert sözlerle eleştirilirken, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu.

Platform adına yapılan açıklamada, bölgede yaşanan olayların insanlık vicdanını derinden yaraladığı belirtilerek, Filistin’deki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Çorum’da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin de katıldığı programda İsrail’in Gazze başta olmak üzere bölgedeki askeri operasyonlarına ve son gelişmelere tepki gösterildi.

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunulan açıklamada bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı daha güçlü bir küresel duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin insanlık vicdanını derinden yaraladığını dile getirerek Gazze’de yaşanan olayların yanı sıra Lübnan ve İran’daki gelişmelere de dikkat çekilen açıklamada, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu, uluslararası vicdanın harekete geçmesinin şart olduğu ifade edildi.

İsrail’in Filistin politikalarının sert ifadelerle eleştirildiği açıklamada, alınan bazı kararların uluslararası hukuk açısından tartışmalı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Mescid-i Aksa’ya yönelik uygulamaların da tepkiyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Filistin davasında hayatını kaybeden isimler de anılarak Ahmed Yasin, İsmail Haniye ve Yahya Sinvar gibi figürlere atıfta bulunuldu.

Benjamin Netanyahu’nun uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanması gerektiği yönünde görüşlerin dile getirildiği programda küresel ölçekte bir dayanışma çağrısında bulunularak insani yardım girişimlerine destek verileceği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi