Törende, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ile yaptıkları görüşmede ilçede anaokulu eksiği olduğunu öğrendiklerini dile getiren iş adamı Zeki Öztekin, "Kardeşimle yaptığımız istişare sonucu okul projesini hayata geçirmeye karar verdik. Çocuklarımızın eğitimleri ve devletimize katkıda bulunacak olmak bizler için de onur verici. Hayatımızın en güzel ve anlamlı girişimi. Projenin hayata geçmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.



Vali Zülkif Dağlı da, Sunguroğlu anaokulunun ilçenin en merkezi noktasında yer alacağını belirtti. İlçedeki ana sınıflarının yeni anaokulunda birleştirileceğini açıklayan Vali Dağlı, bu sayede daha nitelikli okul öncesi eğitimi verileceğini altını çizdi. Ana okulunun yeni eğitim sezonunun başlayacağı 15 Eylül'e yetiştirilmesini isteyen Dağlı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Anaokullaşma oranını artırmanın, çocuklarımızı anaokuluna göndermenin ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Ailelerimiz de bu konuda çok istekli. İnşallah buranın daha geniş bir ekiple açılışını da yaparız. Bu güzel eğitim kurumunu ilçemize kazandıracak olan işadamlarımız Zeki ve kardeşi Levent Öztekin'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulunun temeli atıldı.