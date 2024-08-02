Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. İlgili karar BTK'nın site bilgileri sorulama sayfasında yer aldı.

KARARIN NEDENİ HAKKINDA HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

BTK tarafından yapılan açıklamada "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.

Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan 31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

RE'SEN YETKİ KULLANILDI

Öte yandan, CNBC-e tarafından edinilen bilgiye göre, BTK Instagram'ı erişime engellerken re'sen kapatma yetkisini kullandı.

BTK'nın, Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararı aldığı belirtiliyor. Re'sen kapatma kararlarında 24-48 saat arasında mahkeme kararı alınması gerekiyor. Mahkemeden ilgili kararın bugün alınması bekleniyor.