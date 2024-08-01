İskilip'e bağlı Kayaağzı köyünde yaşayan Bilal Yeşil, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’a gitti. Yeşil, Sarı-Lacivertli kulübün İsviçre temsilcisi Lugano ile oynadığı maç öncesinde Başkan Koç ile buluştu. Başkan Ali Koç, İskilipli Bilal Yeşil'e imzalı bir forma hediye etti. Koç, yaptığı açıklamada, "Çorum'da tarlasına Fenerbahçe yazdı. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kendisiyle iletişime geçtik ve buluştuk. Kendisi benim olduğuma inanmakta zorlandı. Maça hiç gelmemişti, davet ettik ve geldi. Gerçekten harika bir şey yapmış. Camiamız adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu, camiamızın zenginliğini gösteriyor. Fenerbahçe için çok iyi bildiğin bir işte bir şey yaptın ve bu ülke genelinde yayıldı. Çok teşekkür ederim" dedi. Bilal Yeşil ise, "Öncelikle kulübümüze teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a, Çorum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı ve Abdullah beye teşekkürlerimi sunuyorum.

Tarlayı traktörle sürdüm ve Fenerbahçe yazdım. Aynı zamanda drone ile çekim yaptım. Fenerbahçe'ye olan sevgimizi böyle ifade etmiş olduk. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız” dedi.