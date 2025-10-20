Geçen sezon Kocaelispor’la 1.Lig şampiyonluğu yaşayan, bu sezon da Arca Çorum FK ile aynı başarıyı yakalamak isteyen Oğulcan Çağlayan, Hatayspor’u Mersin’de 4-1 yendikleri maçtan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında “Hedef belli, yol tanıdık. Aynı inançla, aynı kararlılıkla…” ifadelerini kullandı.

Hatayspor maçının 79.dakikasında, Atakan Akkaynak’ın attığı Arca Çorum FK’nın dördüncü golünde asisti yapan oyuncu olan Oğulcan Çağlayan kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 6 lig maçında 393 dakika süre aldı. 29 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı.