Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Biathle-Triathle Milli Takım Seçmeleri 11-12 Ekim tarihleri arasında Alanya’da gerçekleşti. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü seçmelere Çorum Efor Spor Kulübü ve Çorum Gençlikspor Kulübü’nden toplam 23 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar sonunda Çorum Efor Spor Kulübü’nden Asya Esme Çeken U9 kategorisinde, Miraç Demiral U11 kategorisinde, Çorum Gençlikspor’dan ise Eylül Kazancı U15 kategorisinde milli takıma seçilerek 5-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.

Muhabir: RIFAT KARA