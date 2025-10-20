Çorum’da 18-19 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen Yıldırım ve Hızlı Çorum İl Birinciliği Satranç Turnuvası, Çorum Kapalı Spor Salonu’nda 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Yıldırım Satranç Turnuvasında şampiyonluğu Muhammet Said Taran kazanırken, Sezer Sivlim ikinci, Enes Yılmaz ve Can Tuna Aydın ise üçüncülüğü paylaştı. Hızlı Satranç Turnuvasında ise zirveye Enes Yılmaz çıktı. Sezer Sivlim ikinci olurken, Derman Bilgi Durmuş ve Etka Yiğit Yılmaz üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda değerlendirmede bulunan Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, turnuvaya 7’den 70’e katılım gösteren tüm sporcuları tebrik ederek, “İlimizde satranç sporunun gelişmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu’na ve Şube Müdürümüz Gürsel Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.