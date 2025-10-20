2025-2026 Sezonu öncesinde hakemlerin bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla düzenlenen Masa Tenisi Hakem Semineri, 18 Ekim 2025 tarihinde Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Teorik ve uygulamalı eğitim bölümlerinden oluşan programda, mevcut oyun kuralları ayrıntılı şekilde gözden geçirilirken, yeni sezonla birlikte yürürlüğe giren güncellemeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Seminer sonunda hakemler, 2025-2026 sezonu öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör, seminerin Çorum ve masa tenisi hakem camiası için oldukça verimli geçtiğini belirtirken, organizasyona ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi yönetimi ve çalışanlarına ve seminere katkılarından dolayı TMTF MHK Üyesi ve Sivas Bölgesi Uluslararası Masa Tenisi Hakemi Aydın Arslandoğan’a, Çorum Bölgesi hakemlerine ve İl Hakem Komitesi’ne teşekkür etti.