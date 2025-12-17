Türkiye Bilardo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Bilardo Türkiye Şampiyonası Final Etabı sona erdi. Çorumlu milli sporcu Emrah Taç kürsü yaptı ve Avrupa bileti aldı.

Ankara-Gölbaşı B-Vision Billiards Club’da düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi 12 sporcusunun mücadele ettiği final etabında kupa mücadelesi veren Emrah Taç, ilk etapta olduğu gibi yine 19 puan topladı ve 38 puanla şampiyonayı 3.sırada tamamladı.

Hacı Arap Yaman’ın 59 puanla birinci olduğu şampiyonada Barış Cin 54 puanla ikinciliği elde etti. 53 puan toplayan Serdar Gümüş de Emrah Taç gibi şampiyonayı üçüncülük kupasıyla tamamladı.

Şampiyonada ilk 4 sırayı alan bu sporcular, 2026 yılı Mart ayında Antalya’da düzenlenecek olan Bireysel ve Milli Takımlar Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandılar.