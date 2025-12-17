Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 13.hafta maçında Arca Çorum FK bugün sahasında lider Keçiörengücü’nü konuk edecek.

Lig’de en son 7.hafta maçında deplasmanda Kastamonuspor’u 3-2 mağlup eden Arca Çorum FK, haftalardır devam eden galibiyet hasretine Keçiörengücü karşısında son vermek istiyor. 7 puanla dokuzuncu sırada yer alan Çorum FK ile 31 puanla zirvede yer alan Keçiörengücü bugün saat 13.00’de Devane Sahası’nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı Çorum bölgesi hakemlerinden Nuriye Çınar Bal yönetecek.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise, Düzcespor ile Boluspor, Kastamonuspor ile Ankaragücü, Kırıkkale FK ile Sivasspor ve Ankaraspor ile Çankayaspor karşı karşıya gelecek.