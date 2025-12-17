Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki temsilcilerinden Çorum Voleybol Spor Kulübü son haftalarda alınan yenilgiler ve devamında yerel basında atılan manşetler nedeni ile açıklama geldi.

Kulüp’ten yapılan açıklama şu şekilde;

“Son haftalarda yerel basında çıkan maç sonu manşetlerine baktığımızda, hem sporcularımızın hem de teknik ekibimizin motivasyonunun olumsuz etkilendiğini görmekteyiz.

“Çorum Voleybol hedeften uzaklaşıyor”, “Çorum Voleybol kan kaybetmeye devam ediyor”, “Çorum Voleybol yine mağlup” gibi manşetlerle karşılaşıyoruz.

Biz Çorum Voleybol Spor Kulübü olarak lige play-off parolasıyla çıkmadık ki hedeften uzaklaşalım. Biz transfer yapmadık ki gelen transferleri gönderip kan kaybedelim. Biz, 2 maç dışında hiçbir hedef maçımızı kaybetmedik ki “yine mağlup” olmuş olalım.

Lig sıralamasındaki hedefimiz; tamamen altyapımızla, sezonda hedeflediğimiz maçları kazanarak ligi orta sıralarda bitirmekti ve bu hedefe adım adım yürüyoruz.

Asıl hedefimize gelince; Beşikdüzü deplasmanında 4 oyuncumuz yıldız, 2 oyuncumuz ise genç takım oyuncusuydu. Biz Beşikdüzü’nden 3-0 mağlup ayrılmış olsak da aslında kazanarak döndük. Çünkü ligde ilk maçına çıkan köşe oyuncumuz, 2011 doğumlu Ceylin Kocabaş, bize kocaman umutlar kazandırdı.

Ceylin’in dışında, son iki haftadır takımımızın yaş ortalaması 15’tir ve bu ortalamayı bu ligde tutturabilen nadir takımlardan biri Çorum Voleybol Spor Kulübü’dür. Biz hedeften uzaklaşmadık; aksine hedefi tutturarak daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Kan kaybetmiyoruz, aksine sürekli taze kan takviyesi yapıyoruz. Yine mağlup olmuyoruz; her hafta farklı bir kazanım elde ediyoruz.

Şu an 2. Lig takımımızda ilk altıda oynayan iki smaçörümüzden biri 2012, diğeri 2011 doğumludur. Statü gereği 2. Lig’de oynadıkları için bu iki sporcuyu Küçükler kategorisinde oynatamayacağız. Gerekirse altyapıda Küçükler kategorisinde kaybedelim ama bu iki sporcuyu kazanalım anlayışıyla yürüdüğümüz bu yolda inanın hedeften sapmadık, inanın kan kaybetmiyoruz. Tam aksine, taze kanlarla hedefe yürüyoruz.

Çorum Voleybol Spor Kulübü olarak üretmeye, kazanmaya ve aynı zamanda Çorum voleyboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu hafta Hopa deplasmanına 15 yaş altı yıldız takımımız ile gideceğiz ve kızlarımızı gururla izleyeceğiz. Yerel basın ister yine “mağlup”, ister yine “kan kaybetti” yazsın.

Hedef maçlarımızdan biri olmasına rağmen, ligdeki rahat pozisyonumuz sebebiyle tamamen 15 yaş altı sporcularımızın gelişimini hedefledik. Bundan sonraki maçlarda da böyle olacak. Olmalı ki kızlarımızın gelişimini tamamlayabilelim. Bu saatten sonra 2 maç fazla kazanmak ya da 2 maç fazla kaybetmek bize hiçbir şey kazandırmaz ya da kaybettirmez; ancak takımımızda yeni yüzlere yer vermek geleceği kazandırır.

Sizlere de tavsiyemiz; bu projeyle ve bu sporcularla gurur duymanızdır. Biz hedeften uzaklaşmadık; aksine emin adımlarla hedefe yürüyor, geleceği inşa ediyoruz” denildi.