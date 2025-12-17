Arca Çorum FK’nın Pazar günü 18.hafta maçında konuk edeceği Sakaryaspor’un sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı kaleci Göktuğ Baytekin’in sakatlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Göktuğ Baytekin’in en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, “Kalecilerimizden Göktuğ Baytekin, gerçekleştirilen antrenman sırasında sol el bileğinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda sporcumuzun kapitatum kemiğinde minimal kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, yaklaşık 4 haftalık bir iyileşme süresi öngörülmektedir.

21 yaşındaki Göktuğ,Sakaryaspor formasıyla 1 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında toplam 200 dakika süre alırken 5 gol yedi.