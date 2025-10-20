Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi, en son, Nihat Armutcu’nun vefatı üzerine, bugüne kadar hayatını kaybetmiş Çorumlu antrenörler için mevlit okutacak.

TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Nihat Armutcu ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden eski başkanlardan Mehmet Hacıismailoğlu, eski antrenörlerden Halit Kılıç ve Bilal Gökmen için 23 Ekim Perşembe günü, Akşemseddin Camii’nde, yatsı namazından yarım saat önce mevlit okutacaklarını belirtti. Aksoy, başta spor camiası olmak üzere tüm Çorumluları mevlide davet etti.