Arca Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’in olağanüstü genel kurulu yapıldı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Diyarbakır Barosu avukatlarından Nahit Eren başkanlığında tek liste ile seçime girildi. Eren, oy birliği ile Diyarbakır temsilcisinin yeni başkanı oldu.

Amed yöneteme, başkan Burç Baysal ve bazı yöneticiler hakkında açılan davalar nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alırken, geçtiğimiz günlerde adaylıklarını açıklayan başkan adayları bir bir çekilmişti.