Arca Çorum FK’nın 24 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Semih Akyıldız, kırmızı-siyahlı formayı ligde ilk kez Atakaş Hatayspor maçında giydi.

Arca Çorum FK’nın geçen sezon öncesinde İnegöl Kafkasspor’dan transfer ettiği ve önce Uşakspor’a ardından Iğdır FK’ya kiraladığı Semih Akyıldız sezon başında döndüğü Arca Çorum FK’da kadroya giriyordu ancak süre alamamıştı. Hatayspor maçında, 77.dakikada Samudio’nun yerine oyuna giren genç futbolcu, 79.dakikada Atakan Akkaynak’ın attığı gol öncesinde topu kapıp atağı başlatan oyuncu oldu.