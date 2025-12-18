Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda, Dinamikspor, Mecitözü Doğuşspor’u 3-1 yenerek finale yükselirken, Çorum Voleybol’u 3-0’la geçen Osmancık Belediye’de finalde Dinamikspor’un rakibi oldu.

İl birinciliğinde heyecan 19 Aralık Cuma günü oynanacak final maçıyla sona erecek. Atatürk Spor Salonu’nda, Osmancık Belediye ile Dinamikspor’u karşı karşıya getirecek şampiyonluk maçı 19.30’da başlayacak. Final maçından önce Çorum Voleybol’la Mecitözü Doğuşspor da üçüncülük kupası için karşılaşacak.