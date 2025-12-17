Sakaryaspor’un Hatayspor’la oynadığı 17.haftanın kapanış maçında sakatlanan futbolculardan Mete Kaan Demir’in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İlk 11’de başladığı karşılaşmada, 17.dakikada sakatlanıp oyundan çıkan 27 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Mete Kaan Demir’in Pazar günkü Çorum FK maçına yetiştirilmesine çalışıldığı ancak oynamasının çok zor olduğu öğrenildi.

Yine Hatayspor maçında sakatlanan Burak Çoban’ın ise durumunun iyi olduğu ve Çorum FK’ya karşı oynayabileceği belirtildi.