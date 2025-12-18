Arca Çorum FK, şampiyonluk hedeflediği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.haftasında, sahasında Sakaryaspor’la oynayacağı kritik maçın hazırlılarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapatan Oğuz dışında tüm futbolcular katıldı. Adalesinde ağrı bulunan Pedrinho salon çalışmasının ardından takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, Bülent Üstüner Sahası’nda savunma oyunları ve dar alan oyunları ile devam etti. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, dar alan oyunlarının ardından Sakaryaspor maçının taktiğini içeren bir çalışma yaptırırken, yaklaşık 1,5 saat süren idman kaleli oyunla sona erdi.

Arca Çorum FK, galibiyet hedeflediği Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.