Çorum Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Gençlik Spor Kulübü Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, Yeni Spor Salonu’nda devam eden tekvando antrenmanını ziyaret etti.

Antrenman sırasında sporcularla bir araya gelen Velidedeoğlu, genç sporcularla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporculara başarılar dileyen Velidedeoğlu, sporun ve disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, sporcular ve antrenörler tarafından memnuniyetle karşılanırken, Velidedeoğlu’nun desteği sporculara moral oldu.