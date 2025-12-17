Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, Pazar günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, ara transfer döneminin yaklaşması üzerine takıma yapılacak takviyelerle ilgili de özellikle sosyal medyada isimler yazılmaya başlandı. Sportif Direktör Mustafa Soley, şimdilik tamamen Sakaryaspor maçına odaklandıklarını söyledi.

En son, Boluspor’dan 25 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Dean Lico ile prensip anlaşmasına varıldığı yönünde haberlerin sosyal medyada yer alması üzerine görüştüğümüz Arca Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley, “Yazılan ve konuşulan isimlerin hiçbiri doğru değil. Önümüzde ara transfer dönemi var evet ama biz şimdilik tamamen Pazar günkü Sakaryaspor maçına odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazanıp Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyoruz.

Sakaryaspor maçından sonra, haftaya transfer çalışmalarıyla ilgili gelişmeler olacaktır” şeklinde konuştu.

BAŞKAN DA YALANLADI

Öte yandan, Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu da Lico ile anlaştıklarına yönelik haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, “Oyuncuya ilgimiz yok. Taraftarlarımız bu tür haberlere itibar etmesinler” dedi.