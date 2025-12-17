Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 13.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında lider Keçiörengücü’nü konuk etti. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 12.dakikasında 1-0 öne geçen konuk Keçiörengücü 26 ve 36.dakikalarda Josephg ile 2 gol daha bularak soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Kırmızı-Siyahlılar 74.dakikada Joseph’in bir kez daha golüne engel olamayınca skor 4-0’a geldi. Kalan sürede başka gol çıkmayınca karşılaşma 4-0 Keçiörengücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK 7 puanda kalırken, konuk Keçiörengücü ise 34 puana yükseldi.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Nuriye Çınar Bal, Ömür Soytemiz, Emre Çelikcan.

ARCA ÇORUM FK U19: M.Emin, Yunus Emre, M.Arda, Batuhan, Uğur Barış, Polat, Celal Ozan, Deniz Doruk, Yusuf, Burak, Hakan.

YEDEKLER: Alihan, M.Umut, Talha Mert, Furkan, M.Buğra, Süleyman, Kaan.

KEÇİÖRENGÜCÜ U19: Emirhan, Rüştü, Orhan, Mansur, Joseph, Andre Kegni, M.Efe, Mehmet, Hüseyin, Mustafa, Eren.

YEDEKLER: Emir, Berat, Murat Berk, Baran, Mert, M.Yahya, Mehmet Efe, Bulut, Can.

GOLLER: Dk.12 Mehmet, Dk.26, 36 ve 74 Joseph.