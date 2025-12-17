4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Play-Off Ligi’nde son hafta maçları oynandı. Çorum İtfaiye Sahası’nda oynanan maçta Vefaspor, Çorum İdman Yurdu’nu 5-0’la geçerken, Osmancık’ta oynanan maçta ise Osmancık Kandiberspor, Mimar Sinanspor’u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından daha önce şampiyonluğunu ilan eden Vefaspor 16 puana ulaşarak ligi yenilgisiz tamamlarken, 10 puanlı Mimar Sinanspor ikinci, 9 puanlı Osmancık Kandiberspor ise üçüncü oldu.

Maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Muhabir: RIFAT KARA