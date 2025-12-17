Alaca Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası, büyük bir heyecan ve centilmence mücadelelerin ardından başarıyla tamamlandı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Alaca Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Turnuvada şampiyonluğu Alaca Ortaokulu kazanırken,ikinciliği Fatih Ortaokulu, üçüncülüğü ise Mehmet Akif Ortaokulu elde etti.

Turnuvanın En Centilmen Takımı seçilen Mimar Sinan Ortaokulu alkış topladı. Gol Krallığı unvanını ise attığı gollerle Ömer Tokgöz kazandı.

Ödül töreninde dereceye giren takımlara ve başarılı sporculara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, turnuva hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.