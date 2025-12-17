Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 18 okuldan 72 sporcunun katıldığı il birinciliğinde müsabakalar Yeni Spor Salonu’nda yapıldı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda erkeklerde Özel TED Koleji birinci, Çorum Belediyesi Prof.Dr.Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Fen Bilimleri Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Boğaziçi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Kızlarda ise birincilik kürsüsüne Özel Bahçeşehir Koleji çıkarken, Özel Pınar Koleji ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü, Özejder Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.