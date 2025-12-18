Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sakaryaspor’la bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar 3’er galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitti. Arca Çorum FK 8 gol attığı Sakarya temsilcisinden 11 gol yedi.

8 maçın 4’ü Çorum’da, 4’ü Sakarya’da oynandı. Çorum’daki maçların 2’sini Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 3 golüne Sakaryaspor 1 golle cevap verdi.

Sakarya’da oynanan maçlarda ise 1 galibiyet alan Arca Çorum FK 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, attığı 5 gole karşılık 10 gol yedi.