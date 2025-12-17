İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Serbest Güreş A Milli Takımında antrenör olarak görevlendirilen hemşehrimiz Yasin Bolat’ı makamında kabul etti. Çağlar, aynı zamanda Milli Eğitim Spor Kulübü güreş antrenörü de olan Yasin Bolat’ı milli takımdaki yeni görevi için tebrik etti.

Ziyaretle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Beden eğitimi öğretmenimiz ve aynı zamanda Millî Eğitim Spor Kulübü Güreş Antrenörümüz Yasin Bolat, Büyükler A Millî Takım Antrenörü olarak görevlendirilerek bizlere büyük bir gurur yaşattı.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Çağlar, öğretmenimizi makamında kabul ederek bu anlamlı başarıdan dolay tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi” ifadeleri kullanıldı.