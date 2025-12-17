İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 32 takımın mücadele ettiği Okullar arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde rakiplerine set bile vermeden tüm maçlarını 3-0 kazanarak şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu kabul etti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun şampiyon takımı, Okul Müdürü Turabi Ağlamaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Irmak Deniz Özpamuk nezaretinde Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti. Çağlar, kazanılan başarıdan dolayı idareci, antrenör ve sporcuları tebrik ederken, sporculara hediye çantası verirken, 6-9 Ocak’ta Tokat’ta düzenlenecek grup birinciliği maçları için de başarı dileklerinde bulundu.