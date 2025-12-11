Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini 2022 yılından bu yana sürdüren Doç. Dr. Songül Özüm, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından yeniden müdür olarak atandı.

Görev süresi boyunca öğrenciler, akademik personel ve ilçe ile güçlü bağlar kurmaya önem verdiğini belirten Doç. Dr. Songül Özüm, “Meslek yüksekokulumuzun gelişimi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Bizlere güven ve destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Destekleri için Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e şükranlarını sunan Doç. Dr. Özüm, ayrıca ilçede eğitim–kamu işbirliğinin güçlenmesi adına her zaman yanlarında olan Alaca Kaymakamlığı ve MYO’nun ihtiyaçlarına gösterdiği ilgi ve katkılardan dolayı Alaca Belediye Başkanlığı’na teşekkür etti.

Doç. Dr. Songül Özüm, yeni dönemde eğitim kalitesini artırmaya yönelik projelerin hız kazanacağını ve meslek yüksekokulunun bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi