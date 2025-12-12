Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi ile Alaca Öğrenci Yurdu ve Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul yerleşkesinde Kızılay’ın mobil kan bağışı aracında gönüllülerin kan bağışı kabul edildi. Kan bağışında bulunan öğrencilere termos hediye edildi.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezinde görevli kan bağışçısı kazanım uzmanı Yasemin Güloğlu, bu yılki bağışların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu ve Alaca Öğrenci Yurdu ile iş birliğinde program düzenlediklerini belirten Güloğlu, “Amacımız kan ihtiyacını karşılayarak hasta yakınlarını kan arama yükünden kurtarmak. Kan yapay olarak üretilemeyen, tek kaynağı insan olan bir ürün. Bu nedenle birbirimize muhtacız” dedi.

Programda 55 civarında kişinin kan bağışında bulunduğuna işaret eden Güloğlu, “Geçen yıl burada yaptığımız programı 45 ünite ile tamamlamıştık. O rakamı geçmiş durumdayız ve artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Birçok hastaya şifa olacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Çorum'daki hastanelerde günlük yaklaşık 70 ünite kana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Güloğlu, “Üniversitelere yılda iki kez gidiyoruz, dönem sonunda yine bir program düzenleyerek Alaca Öğrenci Yurdu ve meslek yüksekokulu iş birliğinde tekrar gelmeyi planlıyoruz. Her seferinde hedefimiz bir önceki programdan daha fazla bağış almak. Tüm kan gruplarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm ise kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kan yapay olarak üretilemez. Tek kaynağı da gönüllü bağışçılarımızdır. Öğrencilerimizin gösterdiği yoğun ilgi çok anlamlı ve bilinçli bir davranıştır. Her bir damla kan, bir umuttur. Gönüllü öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

