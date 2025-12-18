Çorum Alaca Derneği'nin, Mamak Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlediği geleneksel birlik ve dayanışma programında büyük dayanışma sergilendi ve duygusal anlar yaşandı.

Programın organizasyonuna önemli katkıda bulunan Mamak Belediye Başkan Başdanışmanı İsmail Gençkurt, Mamak Belediyesi olarak sivil toplum örgütlerinin daima yanında olduklarını belirterek, Başkan Veli Gündüz Şahin’in verdiği yetkiyle halkın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca için hayata geçirdikleri projeleri ve geleceğe dönük hedeflerini anlatırken, Alacalılar Derneği Başkanı Fikret Şahin de, bu buluşmanın aynı zamanda doğup büyüdükleri topraklara, o yörenin kültürüne, örf ve adetlerine bağlılığın da bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mamak Belediye Başkanı, Alacalı Veli Gündüz Şahin, hemşehrilik bağının önemine dikkat çekerek, Alaca'nın Milattan Önce ve Milattan Sonra birçok medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, bundan büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından program, halk oyunları gösterileri ve sanatçı Sümeyye Rezaei'nin konseriyle devam etti. Plaket töreni sonrası da ise misafirlerin de katılımıyla oyun havaları eşliğinde halaylar çekildi, birlik ve beraberlik tablosu sergilendi.

Alacalılar buluşmasına, Merkez Valisi Gazi Şimşek, Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ve Çorum derneklerinin başkanları da katıldı.