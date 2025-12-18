Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; ligde bu sezon 32 grupta 150 takım mücadele edecek olup, Çorum temsilcisi Buharaspor; Samsun Ladikspor, Samsun Yabancılarspor ve Sinop Triatlon Yüzme ve Sualtı Spor Kulübü ile birlikte 25.grupta yer alıyor.

Grup maçları çift devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Play-Off’a kalacak. Ligde, 5’li ve 6’lı gruplarda ilk hafta maçları 10 Ocak’ta, 4’lü gruplarda ise 17 Ocak’ta oynanacak.

AMASYA’YI YENDİLER

Öte yandan, yeni sezon hazırlıklarını sıkı şekilde sürdüren Buharaspor, Amasya temsilcisi Amasis ile Çorum’da oynadığı özel maçı 4-3 kazandı.