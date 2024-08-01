Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonuna hazırlanan Ahlatcı Çorum FK’da transfer çalışmaları devam ediyor. En son geçen sezon Romanya’da CFR Cluj takımında forma giyen 26 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou ile temasa geçildi.

Edinilen bilgilere göre, ön görüşmenin olumlu geçmesi üzerine Çorum’a davet edilen Durel Avounou, şu anda sağlık kontrolünden geçiyor. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde deneyimli futbolcu ile nihai karar için masaya oturulacak.

Geçen sezon CFR Cluj formasıyla 32 resmi maçta 1.840 dakika süren Durel Avounou, 3 gol atarken, 7 asist yaptı. Durel Avounou, 4 de sarı kart gördü.

Kongolu oyuncu, Türkiye’de 2022-2023 Sezonunda Ümraniyespor forması giydi.