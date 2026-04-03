Trendyol 1. Lig 33. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, deplasmanda Çorum FK’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, oyun üstünlüklerinin kendilerinde olduğunu ancak, mağlup olduklarını ifade etti.

Kalan son 5 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini vurgulayan Uçar, "Bazen sahanın içinde ne yaparsanız yapın olmaz, bugün de öyle bir maç oynadık. Rakibin geçişlerden sıkıntı oluşturabileceğini biliyorduk. Korner geçişinden de bir gol yedik. Çalıştığımız bir yerden gol yedik, bu üzücü. Ama ondan sonra oyunun üstünlüğünü aldık. Baştan sona kadar üstün bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Sadece üçüncü bölgede sonuçlandırmakta sıkıntı yaşadık. Her maçı kazanmamız gerekiyordu, bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Önümüzde 5 maç var. Bunları da kazanıp, bulunduğumuz duruma bakacağız" diye konuştu.

Uçar, sözlerinin devamında üzgün olduğunu belirterek, takıma inanmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı