Gülabibey Gençlikspor’un çekilmesinden sonra 7 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan 5 Nisan Pazar günü oynanacak sondan bir önceki maçlarla devam edecek. Bir maçın sonucu hem şampiyonu, hem düşen takımı belirleyecek.

Ligde 13.haftanın tüm maçları Pazar günü oynanacak. Çorum’da 1, Sungurlu’da da 1 olmak üzere 2 maç oynanacak.

Çorum’da oynanacak maçta, 33 puanlı averajla lider Mimar Sinanspor, 9 puanlı düşme hattındaki Ulukavakspor’la karşılaşacak. Saat 14.00’te başlayacak maçı Mimar Sinan kazanırsa, şampiyonluğunu ilan etmenin yanı sıra, Ulukavakspor’u da 2.Amatör Küme’ye düşürecek. Zira, Ulukavakspor’un düşmemek için çekiştiği 10 puanlı İskilipspor’un bu haftaki maçı ligden çekilen Gülabibey ile olduğu için hükmen galip sayılacak ve Ulukavakspor’un yenilmesi halinde ligde kalması kesinleşecek. Mimar Sinan’ın da son hafta maçı Gülabibey ile olduğu için Ulukavakspor’u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçtiğimiz hafta, Mimar Sinan’ı Çorum’da 1-0 yenerek zirve ile puanını eşitleyip az da olsa şampiyonluk umutlarını bu haftaya taşıyan Sungurlu Belediye, Alaca Belediye’yi konuk edecek. 33 puanlı Sungurlu ile 19 puanlı 4.sıradaki Alaca Belediye arasında Sungurlu İlçe Sahası’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

Haftanın diğer maçında ise, 21 puanlı Dodurga Belediye Beyliği ile 14 puanlı Kültür 19 Spor karşı karşıya gelecekti. Ancak Kültür 19 maça çıkmayacağı için Dodurga ekibi 3-0 hükmen galip sayılacak.