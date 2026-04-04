Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) D Grubu’nda ikinci yarı bugün başlayacak olup, Çorum Belediye Spor Kulübü, yarın Mersin Barosu’nu konuk edecek.

6 takımlı grupta birincilik mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta, Konya deplasmanında lider Selçuklu Belediye’ye 69-79 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini alıp zirvenin 1 puan gerisine düşen Çorum Belediye, ikinci yarının ilk hafta maçında, Mersin Barosu’nu konuk edecek. Çorum ekibi, son sıradaki rakibini yenerek Selçuklu yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor.

8 puanlı 2.sıradaki Çorum Belediye ile 5 puanlı son sıradaki Mersin Barosu arasında 5 Nisan Pazar günü, Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. İlk yarıda Mersin’de oynanan maçı Çorum temsilcisi 90-84 kazanmıştı.

Grupta haftanın diğer maçlarında ise bugün saat 15.00’te 9 puanlı lider Selçuklu Belediye ile 8 puanlı Isparta Gençlikspor, saat 16.00’da ise 7 puanlı Çukurova Üniversitesi ile 8 puanlı Başkent Seğmenler karşılaşacak.