Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde play-off yarı final rövanş maçı bugün oynanacak ve Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un finaldeki rakibi belli olacak.

Play-off yarı finalinde İzmir temsilcisi Arkas ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor eşleşirken, İzmir’de oynanan maçı 3-1 kazanan Arkasspor final için avantaj yakaladı.

Yarı finalin rövanş maçı bugün Kocaeli’nde, Hasan Gemici spor Salonu’nda oynanacak. Saat 13.00’te başlayacak maç TRT Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

2 maç üzerinden oynanacak yarı final serisinde, iki galibiyet alan takım finalde Sungurlu’nun rakibi olacak. Puan eşitliği halinde, bugünkü maçtan sonra aynı salonda altın set oynanacak ve seti alan takım finale yükselecek.

FİNAL MAÇI ANKARA’DA

Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nden Efeler Ligi’ne yükselecek son takımın belli olacağı play-off final maçının yeri ve tarihi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ikinci bitirdiği için direkt finale yükselen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ile play-off yarı finalinde Arkasspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor eşleşmesinin galibi arasındaki final maçı 8 Nisan Çarşamba günü Ankara’da oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak.