Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Mersin’de alınan 4-1’lik Hatayspor galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inancını yinelerken, “Arca Çorum FK Süper Lig’e çıkacak” dedi.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arca Çorum FK’mız, deplasmanda Hatayspor’la oynadığı karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle yuvamıza dönüyor.

Oyuncularımız birbirine ısındıkça, hocamız sistemini oturttukça, ele geçirdiğimiz fırsatları değerlendiren bir takım oldukça farkla alınan galibiyetler gelecek; bu yolun sonu şampiyonluk olacak İnşallah...

Hep söylediğim gibi; biz takımımızın sonuna kadar yanındayız. İnanacağız, mücadele edeceğiz, kenetleneceğiz... Arca Çorum FK Süper Lig'e çıkacak!

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve büyük Çorum FK camiamızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.