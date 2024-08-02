Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi kapatılarak, Çorum’daki resmi ilan alan basın kuruluşları Samsun Şubesi’ne bağlandı. BİK Çorum Şubesi, dün itibariyle faaliyetini durdurdu.

Çorum’daki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazete ve internet haber sitelerinin yöneticileri, BİK Şube Müdürü Osman Bolluk ile personeline, önceki akşam Hasan Zahir Lokantası’nda bir veda yemeği verdiler.

Yemeğe, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli de katıldı.

Cemiyet Başkanı Erzen, BİK Çorum Şubesi’nin tarihçesi ile ilgili bilgi verirken, ülke çapında uygulanan bir karar olduğu için, hiçbir gideri olmayan şubenin kapanmasına engel olamadıklarını belirtirken, bundan böyle Samsun’da görev yapacak olan Şube Müdürü Osman Bolluk da duygusal bir konuşma yaparak, Çorum’la ilişkilerinin aynı sıcaklıkla devam edeceğini söyledi.

Yemeğin sonunda BİK personeline, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın hediyesi olan saat kulesi maketleri, Şevket Erzen ve Mehmet Yolyapar tarafından verildi.