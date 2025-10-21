CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ile Gökhan ve Önder Kalender’in babası, Sultan Kalender’in eşi, Av. Birsen Çınar’ın dayısı Hasan Kalender, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkânından sonra Pınarcık (Ezil) Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl, Merkez İlçe ve İl Genel, Belediye Meclis üyeleri, merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi