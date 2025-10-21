BBC Türkçe’nin bir yıl süren araştırmasına göre, “mültecilerin dedesi” olarak tanınan S.K'nın, başkentteki çaresiz Suriyeli kadınlara yönelik taciz ve istismar iddialarının merkezinde olduğu öne sürüldü.

YARDIMA MUHTAÇ KADINLARA TACİZ

Altındağ’da 2014 yılında kurulan gönüllü yardım çalışmaları yürüten S.K'nın yardıma muhtaç kadınlara yardım bahanesiyle cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

KORKTULAR

Sözcü'de yer alan haberde üç kadın, S.K'nın yardım dağıttığı sırada kendilerine dokunduğunu ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlattı. Kadınlar, korktukları için uzun süre şikâyetçi olamadıklarını belirtti.

3 KADINDAN TACİZ SUÇLAMASI

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan üç kadın, yardım almak için gittikleri dükkânda S.K'nın kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

"HALA ONU RÜYALARIMDA GÖRÜYORUM"

Mülteci kadın, “Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı” derken, N. “Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi” ifadelerini kullandı. M. , yaşadıklarından sonra başka bir şehre taşındı ve “Hâlâ onu rüyalarımda görüyorum. Ölmek istedim ama çocuklarım için hayatta kaldım” dedi. B. ise yardım paketini almak için döndüğünde S.K'nın kendisine dokunduğunu ve tepki gösterince dükkândan ayrıldığını anlattı.

'CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Emekli bir banka çalışanı olan S.K', hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. S.K'nın, mağazasında bugüne kadar 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini belirterek, “Biz sadece iyilik yaptık, birkaç kişinin iftirasıyla yıkılmayız” dedi.

Cinsel ilişkiye giremeyeceğini öne süren S.K'nın, sağlık raporlarını da basınla paylaştı. Ancak uzmanlar, bu raporun iddiaları çürütmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

S.K'nın hakkında daha önce de benzer şikâyetler yapıldığı, polisin 2019 ve 2025 yıllarında kendisini sorguladığı belirtildi. Ancak her iki dosyada da delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

2025’te yardım mağazasına yapılan polis baskınında dükkan mühürlendi, Karagöz yeniden sorgulandı. Mağdurlar, polise gitmekten çekindiklerini, sınır dışı edilme korkusu yaşadıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü yetkilileri de iddiaları ciddiye aldıklarını, ancak mağdurların güvenlik endişesi nedeniyle şikâyetçi olamadığını bildirdi.