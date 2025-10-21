Trendyoy Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 10.hafta maçında konuk olduğu Hatayspor’u 4-1 yenerek puanını 21’e yükseltirken, profesyonel liglerde mücadele ettiği tüm sezonlar içerisinde, 10.haftalar itibariyle en başarılı ikinci sezonunu geçiriyor.

REKOR 21 PUAN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk 10 haftalar itibariyle 2021-2022 Sezonunda da 21 puana ulaştı. Kırmızı-siyahlı takım, teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde 2.Lig’de çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 17 gol atıp sadece 4 gol yedi.

1.LİG’DEKİ EN İYİ SEZONU

Çorum temsilcisi, bu sezon da 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 21 puana ulaşıp 2021-2022 Sezonunun rekorunu egale etti. Rakip fileleri 19 kez havalandıran Çorum temsilcisi kalesinde 9 gol görürken, averajla 2021-2022 Sezonunun gerisinde kaldı. Bu istatistikler, Arca Çorum FK’nın 1.Lig’deki en iyi performansı olarak da kayıtlara geçti.

EN KÖTÜ 2012-2013 SEZONU

Arca Çorum FK, 10.haftalar itibariyle en az puanı 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda topladı. 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 11 puan toplayan Arca Çorum FK, 12 gol atıp 13 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım, 2013-2014 ve 2014-2015 Sezonlarında 15’er puan, 2015-2016 Sezonunda 16 puan, 2016-2017 Sezonunda 17 puan, 2017-2018 Sezonunda 20 puan, 2018-2019 Sezonunda 16 puan, 2019-2020 Sezonunda 19 puan, 2020-2021 Sezonunda 14 puan, 2022-2023 Sezonunda 16 puan, 2023-2024 Sezonunda 14 puan, 2024-2025 Sezonunda ise 13 puan topladı.