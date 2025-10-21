Çorum’da, Menzil tarikatı üyeleri arasında, vakıf binasını sahiplenme konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle yaşanan arbedede bir kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kâhta ilçesine bağlı Menzil köyünde bulunan tarikat merkezinin yanında, aile içi ayrışmadan dolayı, Eskişehir Sivrihisar’da da Semerkant adı altında bir tarikat merkezinin oluştuğu biliniyor.

Her iki merkeze bağlı tarikat mensupları arasında, yer yer tartışmalar yaşandığına da tanık olunuyor.

Çorum’un Ulukavak Mahallesi’nde Çiftlikpınarı 32. Sokak’ta faaliyet gösteren vakıf binasının da, paylaşılamayan gayrimenkuller arasında olduğu öğrenildi. Nitekim, Semerkant Grubu’nun başvurusu üzerine bina ile ilgili haciz kararı verilmesi sonucu, icra memurları ve polis ekipleri binaya gitti.

Kâhta Grubu’nu oluşturan “Serhendi” cemaati üyeleri ise, binayı boşaltmak istemedi. Bunun üzerine, binada hak iddia eden grupla çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Yaşanan olayda bir kişi darp sonucu yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, tarafları sakinleştirirken, tahliye işleminin geçici olarak ertelendiği öğrenildi.