Yılmaz Erdoğan’ın yazıp oynadığı Türkiye’nin reyting rekorları kıran dizilerinden “İnci Taneleri” dizisinde Çorumlu ünlü halk ozanı Şekip Şahadoğru’nun türküsüne yer verildi.

Sazıyla, türküleriyle, şiirleriyle doyumsuz eserler bırakan ve 1 Aralık 1995 tarihinde hayatını kaybeden Şekip Şahadoğru’nun türküsü “İnci Taneleri” isimli dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde yayınlandı. Azim Yücedağ karakteri ile dizide oynayan Yılmaz Erdoğan’ın çocuklarına eşini kimin öldürdüğünü açıkladığı sahnenin ardından seslendirilen Çorumlu Halk ozanı merhum Şekip Şahadoğru'nun “Şikayetim olmasında bak ne haldeyim, sanki unuttun mu beni bilmem el gibi” türküsü, izleyicileri adeta gözyaşına boğdu.

Editör: HABER MERKEZİ