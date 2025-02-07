Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek bazı kararlar alınacak. Buna göre kadro iptal ve ihdası ile başlayacak olan toplantıda İmar Müdürlüğü’ne gelen itiraz dilekçelerinin havalesi görüşülecek.

5 adet imar planı değişikliği tekliflerinin imar komisyonuna havalesinin ele alınacağı toplantıda aynı komisyonun Gülabibey Mahallesi 4764 Ada 4 No’lu Parsel İçin İmar Planı Değişikliği Talebi; Ayarık Mahallesi 3047 No’lu Yapı Adasının Doğusuna Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi; Köprüalan Köyü 124 Ada 68 ve 69 No’lu Parseller İle Çevresine Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi; Çomar Mevkii Sınırları İçerisinde Bulunan Binevler 303. ve Binevler 305. Sokaklara Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi; Bayat Köyü 4630 Ada 3,4 ve 56 No’lu Parsellere Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi; Çepni Mahallesi 1296 Ada 39 ve 40 No’lu Parsellere Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi; Büğet Köyü 310, 331, 335, 336 ve Çomar Mevkii 711,147 Adaların Sınırları Plan Paftası Üzerinde Belirlenmiş Olan Yaklaşık 15,4 Hektarlık Alana Yönelik İmar Planı Değişikliği Talebi ile ilgili raporları ele alınacak.

Belediye Meclisi’nde şehir merkezindeki muhtelif trafo parsellerinin bedeli karşılığında devri, mülkiyeti Belediye’ye ait işyeri ve alanların 10 yıla kadar kiraya verilmesi, Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nin arsa tahsisi ile kardeş şehir Hamur Belediyesi’ne yardım konuları da görüşülecek.

Editör: HABER MERKEZİ