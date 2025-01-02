Ziyaret sırasında Sungurlu'nun gelişimi için yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sungurlu’nun ihtiyaçlarının ve önceliklerinin detaylı bir şekilde ele alındığı görüşmede, Milletvekili Kaya ilçeye yönelik devam eden yatırımlar ve planlanan projelerde ki son durumları anlattı.

Nuh Aluç ve Fehmi Vargeloğlu, Kaya'ya Sungurlu halkının beklentilerini ve taleplerini ileterek, iş birliği içerisinde çözüm üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından Nuh Aluç ve Fehmi Vargeloğlu, Milletvekili Kaya’ya Sungurlu’ya sağladığı desteklerden ötürü teşekkür ederek, ilçenin kalkınması için ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi